Известный политолог Александр Чернявский подчеркнул, что губернатор Кемеровской области Аман Тулеев был опытным лоббистом и знаковой фигурой среди губернаторского корпуса. Однако трагедия в кемеровской "Зимней вишне" перечеркнула его заслуги. Об этом пишет РИА "Новости".
Политолог говорит о том, что отставка теперь уже экс-главы Кузбасса была ожидаема. Разговоры об этом начали ходить год назад. Но тогда они были связаны со здоровьем Тулеева. Если бы он подал в отставку тогда, то "ушел бы на мажорной ноте".
"Безусловно, он был знаковой фигурой не только для кемеровской политики, но и для всего губернаторского корпуса. Он умело защищал интересы своей области и угольной отрасли и по праву считался одним из самых сильных региональных лоббистов России", — подчеркивает эксперт.
По словам Чернявского, поведение Тулеева во время трагических событий сослужило ему плохую службу.
"Но уходит он со своего поста в другом контексте. Трагический пожар во многом перечеркнул прошлые заслуги Амана Тулеева. Его неудачные заявления после ЧП, конечно, сильно ударили по авторитету власти. Но, думаю, со временем история оценит губернаторство Тулеева без лишних эмоций", — отметил он.
Напомним, 1 апреля стало известно, что Тулеев подал заявление о своей отставке. В своем видеообращении он поблагодарил всех, напомнил, что он прошел долгую политическую жизнь. Также он сказал, что не может работать в должности губернатора под таким грузом и считает это решение единственно верным. Врио главы региона назначен Сергей Цивилёв.
Комментарии
Не стоит покрывать исподволь 73 летнего, глубоко больного и лечимого месяцами за границей российского губернатора в период санкций. Создается ложное впечатление о желании смягчить удар по пенсионеру и человеку не руководящего областью длительное время.
Я не знаю, плохо или хорош Тулеев. Я знаю только, что уровень жизни в соседнем регионе значительно выше, чем а нашем. Да, у них есть уголь. Но ведь мы-аграрный край. Только у нас никто а отставку никогда не подаст. Пока не помрет от старости лет в 100
Судя из заголовка, надо ...даже страшно представить что , что может пот черкнуть заслуги Путина....
зачеркнуть, здесь тоже стал работать автоподставка...