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Морозы до -23 градусов охладят Алтайский край ночью 2 апреля

, ИА "Амител"
Днем в крае потеплеет до +4 градусов

Фото: pixabay.com

Морозная погода сохранится в Алтайском крае в ночь на понедельник, 2 апреля. Согласно прогнозу ЦГМС по региону, ночью в отдельных районах пройдет снег, на дорогах сильная гололедица, местами изморозь, туман.

Температура воздуха ночью опустится до -8...-13 градусов, в предгорьях -18...-23. Днем воздух прогреется до -1...+4 градусов, местами до -6. Ветер западный, 3-8 метров в секунду с усилением до 10-15.

В Барнауле ночью похолодает до -11...-13 градусов. Температура воздуха днем составит -1...+1 градус. Ветер западный, 5-10 метров в секунду.

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Автор:
Кристина Десяткова Редактор новостей

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