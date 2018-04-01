Морозная погода сохранится в Алтайском крае в ночь на понедельник, 2 апреля. Согласно прогнозу ЦГМС по региону, ночью в отдельных районах пройдет снег, на дорогах сильная гололедица, местами изморозь, туман.
Температура воздуха ночью опустится до -8...-13 градусов, в предгорьях -18...-23. Днем воздух прогреется до -1...+4 градусов, местами до -6. Ветер западный, 3-8 метров в секунду с усилением до 10-15.
В Барнауле ночью похолодает до -11...-13 градусов. Температура воздуха днем составит -1...+1 градус. Ветер западный, 5-10 метров в секунду.
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