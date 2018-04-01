Эксперты назвали наиболее удачные и неудачные модели немецких брендов автомобилей, сообщает портал rueconomics.ru.
Специалисты отметили невысокую комфортность и управляемость в линейке Mercedes-Benz. Такие же недостатки нашли у начальных моделей BMW – 1-Series и X1.
Кроме этого, не похвалили специалисты и компактные кроссоверы Audi Q3 и Audi Q5. Среди причин называют проблемы с бензиновыми двигателями при первой генерации. В то же время удачными считают Q7, A6, A5 и А4.
При оценке автомобилей Volkswagen специалисты выделяют Skoda Octavia и Volkswagen Touareg. Переоцененными назвали автомобили Passat и Yeti.
Комментарии