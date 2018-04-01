Врио губернатора Кемеровской области Сергей Цивилёв записал видеообращение к жителям Кузбасса. Свою речь он начал со слов о трагедии в "Зимней вишне".
"Я принимаю область в очень тяжелый момент, когда в страшном пожаре погибли десятки человек и, прежде всего, наши дети. Хочу сказать вам, жителям Кемерово и Кемеровской области, я сделаю все для того, чтобы виновные в этой страшной трагедии понесли строжайшее наказание. Следствию будет предоставлена вся информация, чтобы покарать виновного. Никто не будет выгорожен или спрятан. Мы не оставим наедине с бедой пострадавших и родственников погибших. Будем делать и сделаем все, чтобы поддержать их в эти тяжелые дни", — заявил чиновник.
Также Цивилёв упомянул и о развитии Кемеровской области.
"Я хочу заверить всех Вас, каждого жителя Кемеровской области, что реализую все инициативы и решения по развитию региона. А мы с вами определим, что в первую очередь, что в долгосрочной перспективе нужно сделать для будущего Кузбасса", — подчеркнул Цивилёв.
Он также рассказал, что укрепить благосостояние жителей области можно только в диалоге с людьми. Врио губернатора отметил, что "прямое общение с людьми" является для него самым важным.
Напомним, 1 апреля Аман Тулеев подал заявление об отставке с поста губернатора Кемеровской области. Президент России Владимир Путин принял его отставку и врио губернатора назначил Сергея Цивилёва.
Комментарии
Зажравшаяся мерзость.
Тюрьма тебя принять должна, но никак ты Кузбасс!
Почему у чиновников в России такие мерзкие рожи?
Речь уверенного, что он времменно временный
А кто заставляет, откажись, иди в бизнес.
Не зря на колени встал... Я тогда ещё подумала о том, что он следующий губернатор ) . Шанс есть
Интересная биография у паренька...
Ну, здравствуйте православные,Я военный коммерсант, с капиталом, без комплексов, Питерский, проведём оптимизацию Вашего актива .....
врёт как дышит. Других не берут в чиновники.