Социальные пенсии увеличились на 2,9% в России с 1 апреля. Индексация коснулась 3,9 млн человек, сообщает газета "Известия".
Согласно постановлению правительства, средний размер пенсии будет увеличен на 255 рублей и составит 9062 рубля. На эту меру уйдет порядка 9,7 млрд рублей из федерального бюджета.
Также увеличились выплаты детям-инвалидам и детям, которые лишились одного или обоих родителей. Увеличение затронет и граждан, которым не хватило стажа для "трудовой пенсии".
Кроме того, документ подразумевает индексацию пенсий ветеранов Великой Отечественной войны, военных, проходивших службу по призыву, и других категорий льготников.
Комментарии
Хорошо, что новая власть повернулась к простым россиянам лицом. Хорошо, что решают проблемы россиян, а не олигархов. Хорошо, что перестали освобождать малоизвестных друзей.
Аллилуя гуляй басота на пасху, потом цены попрут не догонишь, и Они свои возмут с Вас с полна....