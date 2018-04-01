Глава Роскачества Максим Протасов в интервью НТВ рассказал, что в России пятая часть коньяка является подделкой.
"В настоящий момент я могу предварительно сказать, что около 21% тех коньяков, которые мы исследуем, произведены не из виноградного спирта", — сказал он.
По словам Протасова, при производстве этого алкоголя используются "иные виды" спиртов, и по этому критерию он "не может являться коньяком".
Также эксперт рассказал, что под названием "Российский сыр" сейчас продаётся продукция, которая зачастую не соответствует ГОСТовской рецептуре и вкусу.
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