МИД Австралии посоветовал своим гражданам проявлять осторожность во время путешествий в Россию. Об этом пишет РИА "Новости".
Такую памятку опубликовали на сайте ведомства. МИД советует своим туристам быть бдительными, а также избегать мест, где проходят акции протеста или демонстрации. Кроме этого, в ведомстве просят граждан Австралии не принимать участия в политических дискуссиях.
МИД этой страны также советует избегать поездок на Северный Кавказ. Тем, кто собирается посетить российские регионы, граничащие с Донецкой и Луганской областями, в ведомстве рекомендуют изменить свои планы.
Напомним, ранее стало известно, что Австралия, как и некоторые другие государства, объявила о высылке российских дипломатов в связи с "делом Скрипаля". Страну должны покинуть два представителя дипмиссии. Россия ответила зеркально.
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