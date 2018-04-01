Лидер КПРФ Геннадий Зюганов назвал "правильным шагом" отставку Амана Тулеева с поста губернатора Кемеровской области. Об этом пишет ТАСС.
"Трагедия, в которой погиб 41 ребенок, тяжелейшая. Если в регионе происходят такие события, то его руководство, как правило, подает в отставку", — отметил он.
Политик подчеркнул, что решение Тулеева "абсолютно правильное". По его мнению, отставка экс-губернатора – "это шаг правильный, но важно так работать, чтобы не допускать подобных трагедий".
"Я видел его заявление о том, что моральный груз настолько тяжелый, трагедия настолько потрясла всю страну, что дальше работать в качестве губернатора невозможно и неверно", -сказал Зюганов.
Напомним, 1 апреля Аман Тулеев подал заявление об отставке с поста губернатора Кемеровской области, который он занимал больше 20 лет. Врио губернатора этого региона назначен Сергей Цивилёв.
Причиной отставки послужила трагедия в кемеровской "Зимней вишне". Страшный пожар случился 25 марта. Погибли 64 человека. Из них 41 ребенок.
Комментарии
Безусловно, разве больной 73 летний глава региона полон сил и энергии? Одно то, что он не доверяет российской медицине и в период импортозамещения лечится месяцами в гейевропе говорит о том, что пора уходить.