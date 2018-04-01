Ограничения на дорогах регионального или межмуниципального значения Алтайского края действуют с 1 по 30 апреля. Об этом сообщает официальный сайт администрации региона.
Как уточняют в ведомстве, запрет касается транспортных средств с нагрузкой на ось более шести тонн, у которых нет разрешения Алтайавтодора.
Такие меры в Министерстве строительства, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства региона объясняют необходимостью обеспечения безопасности дорожного движения и сохранности автомобильных дорог из-за плохих природно-климатических условий.
Водителей об этих ограничениях будут информировать специальные дорожные знаки и знаки дополнительной информации. После 30 апреля их уберут.
В ведомстве уточняют, что временное ограничение движения в весенний период не будет распространяться на:
- международные перевозки грузов;
- пассажирские перевозки автобусами, в том числе международные;
- перевозки пищевых продуктов, сырого молока, животных, лекарственных препаратов, топлива (бензин, дизельное топливо, судовое топливо, топливо для реактивных двигателей, топочный мазут, газообразное топливо), семян, удобрений, почты и почтовых грузов;
- перевозку грузов, необходимых для ликвидации последствий стихийных бедствий или чрезвычайных ситуаций;
- транспортировку дорожно-эксплуатационной и дорожно-строительной техники и материалов, применяемых при проведении аварийно-восстановительных и ремонтных работ;
- движение транспортных средств федеральных органов исполнительной власти, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба.
Комментарии