11 февраля 2009 года в районе села Залесово Алтайского края кортеж кемеровского губернатора Амана Тулеева попал в ДТП. "КамАЗ" с прицепом, который выскочил на встречную полосу, столкнулся с экипажем ДПС, следовавшим впереди кортежа. В результате был смертельно ранен подполковник милиции Михаил Фреев, а майор Сергей Кривашин серьезно пострадал.
"Я двигался по трассе Барнаул — Залесово – Белово на автомобиле "КамАЗ", примерно на 66-м километре впереди меня остановился другой "КамАЗ". Я начал тормозить, при торможении заглох двигатель, но автомобиля ГАИ я не видел. Я повернул налево, чтобы избежать столкновения. Когда я выехал на полосу встречного движения, то увидел автомобиль ГАИ с включенными маяками, до которого оставалось метров десять. Затем я уперся в отбойник, и машина остановилась. В это время я почувствовал удар в правую сторону автомобиля", — рассказывал водитель Василий Чуркин.
В результате экстренного торможения автомобиля Аман Тулеев получил растяжение мышц шеи, которое отправился лечить в Белокуриху. Кстати, кемеровский губернатор ехал на встречу с руководством Республики Алтай по вопросам развития туризма. Тулеев также планировал встретиться с мэром Горно-Алтайска Виктором Облогиным. Кроме того, в графике Тулеева значилась встреча с алтайскими бизнесменами.
…Губернатору для перемещения по трассе был выделен автомобиль сопровождения Audi A6 с двумя офицерами ДПС. За рулем головной патрульной машины сидел майор Сергей Кривашин, а на сиденье рядом с водителем находился полковник Михаил Фреев.
Как позднее установило следствие, водитель "КамАЗа" с прицепом Василий Чуркин, двигаясь по трассе Алтай – Кузбасс в колонне грузовиков, не выбрал безопасную (то есть низкую) скорость и таким образом нарушил ПДД.
Когда колонна "КамАЗов", предупрежденная сигналом гаишников, начала тормозить и прижиматься вправо, Василий Чуркин не успел сбросить скорость плавно, применил экстренное торможение и вывернул руль влево.
В итоге прицеп "КамАЗа" оказался на полосе встречного движения, по которой со скоростью около 100 км/ч следовал кортеж Тулеева. Далее, по версии следствия, грузовик совершил столкновение с автомобилем ГУВД. Однако решение о том, чтобы идти на таран, милиционеры приняли сами, следовало из материалов дела. Вероятно, если бы сотрудники ДПС уклонились от удара, то прицеп протаранил бы машину самого Тулеева.
В результате подполковник Фреев скончался в больнице. Майор Кривашин получил тяжелые травмы. Проведенная медэкспертиза показала, что водитель "КамАЗа" был трезв.
Следствие по делу шло достаточно долго. Василию Чуркину предъявили обвинение по ч. 2 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью человека).
16 сентября все того же 2009 года Залесовский районный суд признал водителя грузовика Василия Чуркина виновным в ДТП с кортежем губернатора Кузбасса Амана Тулеева и приговорил его к 1 году 10 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Василий Чуркин являлся единственным кормильцем в семье, и на его иждивении находились гражданская жена и четверо детей. При этом Сергей Кривашин и вдова Михаила Фреева указывали, что наказание не должно предполагать лишение свободы.
"КамАЗ", которым управлял Василий Чуркин, следовал последним в колонне из трех грузовиков. В какой-то момент водитель увидел, что впереди идущие машины начали прижиматься к обочине, но так получилось, что, пытаясь совершить маневр, он слегка выехал на встречную полосу, тут у него заглох мотор. "КамАЗ" следовал с допустимой скоростью, но, видимо, водитель неверно рассчитал маневр на скользкой дороге", — утверждал в суде адвокат обвиняемого. С другой стороны, как следует из материалов следствия, кортеж Тулеева следовал с более высокой, чем положено, скоростью: она превышала 100 км/ч.
Официально на момент ДТП Василий Чуркин работал инструктором в РОСТО ДОСААФ Республики Алтай, но в этот день он вел "КамАЗ" по просьбе своего друга, который не мог управлять грузовиком из-за проблем со здоровьем. К слову, позднее к Чуркину с гражданским иском на сумму в 649 тысяч рублей обратилось Алтайское ГУВД.
Кстати, погибший и пострадавший сотрудники ДПС были награждены званием "Герой Кузбасса". Звание было сопровождено премиями в 100 тысяч рублей. Кроме того, Аман Тулеев обязался ежемесячно перечислять вдове Фреева 10 тысяч рублей из своей зарплаты. В мае 2009 года в Барнауле в память о погибшем милиционере открыли мемориальную доску.
Комментарии
"С другой стороны, как следует из материалов следствия, кортеж Тулеева следовал с более высокой, чем положено, скоростью: она превышала 100 км/ч."
Так кто виноват то?
встречал я как-то раз такой кортеж с упырями. ехали мы ночью с горного на газели, и тут обана изза поворота летят эти черти под 200 где-то, ну ладно бы по своей полосе все ехали. А там полицейская машина чисто по встречке наяриивает, чудом остановились в нескольких сантиметрах от отбойника на обочине. Водитель потом с полчаса в себя приходил.
но и водитель камаза однозначно виноват
какого он полез на встречную полосу? жизнь он свою так спасал, а о тех, кто ехал на встречной он не думал. а там мог оказаться кто угодно
месный,
у моей подруги с ее парнем примерно так же было
Катили посреди дороги, холопов сгоняли,вот и награда
Позор. Даже схема дтп не соответствует фотографии. Ложь, ложь и только ложь....
Два человека пострадали спасая жизнь одного. Только потому что один наделен властью.
Жизнь такая странная.
2.04.2018 08:24
месный
Тоже попадали так с мужем. Ехали из Бийска, а кто-то сановный видать в Белокуриху ехал. Еле увернулись от автомобиля сопровождения. Отдышались на обочине и поехали дальше. Авто сопровождения реально по встречке народ гоняет. Да еще и скорость приличная. Сами нарушают.
Скорее всего на фото уже сдвинули машины для проезда