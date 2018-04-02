Скандальную шашлычную в алтайском райцентре снесут после жалобы ЛДПР

После обращения депутата от фракции ЛДПР в Алтайском Заксобрании Ивана Дубинина Алтайохранкультура проверила работу питейного заведения "Азербайджанская кухня" в Красногорском районе и нашла нарушения.
Как и предполагал парламентарий, закусочная располагалась слишком близко от местной площади Победы и мемориала. Эксперты выявили, что заведение находится в пределах защитной зоны объекта культурного наследия регионального значения "Памятник воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны".
"Размещение объекта питания "Азербайджанская кухня" в нарушение законодательства в области охраны объектов культурного наследия является недопустимым", — сообщает начальник Алтайохранкультуры Александр Урбах.
Чиновник уже обратился в Красногорскую администрацию с требованием принять меры.
Напомним, не так давно в селе Красногорское прямо рядом с площадью Победы открылась точка общепита "Азербайджанская кухня". Там вовсю продавали алкоголь. Жители села неоднократно замечали, как их подвыпившие земляки справляли нужду, "не отходя от кассы".
Разгневанные красногорцы обратились к депутату фракции ЛДПР в АКЗС Ивану Дубинину. По их словам, в кафе не было даже нормальной канализации. Жители райцентра считают, что сам факт появления такой закусочной возле мемориала – это уже оскорбление.
Комментарии
Когда разрешение выдавали это никого небеспокоило?