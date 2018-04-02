Скончался основатель и художественный руководитель "Театра.doc" Михаил Угаров. Ему было 62 года, сообщается на официальной странице театра в Facebook.
"Умер наш художественный руководитель, основатель Театра.doc, режиссёр и драматург Михаил Угаров. У нас нет сейчас ни слов, ни сил об этом говорить. Мы очень вас любим, Михаил Юрьевич", — сказано в сообщении.
Отметим, что в 2003 году спектакль Угарова "Облом off" получил приз зрительских симпатий фестиваля "Золотая маска". Еще один спектакль – "Жизнь удалась" – в 2010 году был отмечен специальным призом жюри "Золотой маски".
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