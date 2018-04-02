Подтопленными в Алтайском крае, по последним данным, остаются 613 приусадебных участков и 13 жилых домов. Об этом сообщается на официальном сайте ГУ МЧС по Алтайскому краю.
В зоне подтопления остаются 39 населенных пунктов Краснощековского, Усть-Пристанского, Зонального, Быстроистокского, Петропавловского, Советского, Шипуновского, Усть-Калманского, Целинного, Смоленского, Первомайского, Алейского районов и города Рубцовска.
Последствия паводка устраняют 1449 человек, 503 единицы техники, 64 плавсредства, в том числе от МЧС России 757 человек, 178 единиц техники.
Напомним, что ранее стало известно о гибели двух человек в зоне паводка. Один мужчина погиб в селе Зеленый Дол Петропавловского района, другой — в райцентре Солонешное. В регионе в связи с разгулом стихии действует режим чрезвычайной ситуации.
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