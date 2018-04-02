Житель Кемерово Игорь Востриков, потерявший на пожаре в "Зимней вишне" жену, сестру и троих детей, опубликовал ранее вырезанные кадры начала возгорания в торговом центре. Об этом пишет "Комсомольская правда".
Востриков рассказал в своем Instagram, что в его распоряжении оказалась та часть записи, которая была вырезана из видео, появившегося в Сети в первые дни после трагедии. На видео можно увидеть, как люди в панике бегут от пожара и как быстро начал распространяться огонь по этажу.
Также житель Кемерово выложил запись, на которой запечатлена эвакуация посетителей торгового центра по одной из лестниц. Судя по кадрам, на узкой лестнице возникла давка.
Напомним, трагедия в "Зимней вишне" произошла 25 марта. В страшном пожаре погибли 64 человека. Из них 41 ребенок. Накануне Аман Тулеев ушел с поста губернатора Кемеровской области. Он сказал, что не может продолжать работу с таким грузом. Врио главы Кузбасса назначен Сергей Цивилёв.
Комментарии
А зачем вырезали несколько минут, чтобы позже выставить и поддержать эту тему подольше?? для чего?
А зачем ему деньги?
Государство платит, собственник платит. Неужто мало??
А зачем вырезали несколько минут, чтобы позже выставить и поддержать эту тему подольше?? для чего?
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В принципе, за неделю их можно и нарисовать.
2.04.2018 09:27
- гость -
наверно, для того, чтобы такие "лжеправдорубы", типа вострикова могли втереться в доверие народа и вешать лапшу более разных сортов. Кароч, "Станиславский" продолжается.
2.04.2018 09:27
И в чем лживость? В том что его видео опровергают набросы, более того фейки?
Вполне возможно, не публиковали видео, тщательно его исследуя, пытаясь найти поджигателя. Чтобы не спугнуть его... Не показать что его видно
Где видео? Звук есть, а картинка отсутствует
Нда... Так много людей, такие огромные помещения.
И НИ пожарной сигнализации, НИ системы пожаротушения!
Какая преступная халатность со стороны владельца ТЦ...
прям всё-то только ему одному показали
2.04.2018 09:27
- гость -
А зачем вырезали несколько минут, чтобы позже выставить и поддержать эту тему подольше?? для чего?
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В принципе, за неделю их можно и нарисовать.
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