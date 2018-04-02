Весенняя охота на боровую дичь и гусей в Алтайском крае начинается с 14 апреля. Охота на глухаря, тетерева и вальдшнепа продлится до 23 апреля, сообщают в региональном Минприроды.
Охота на гусей (гуменника и белолобого) будет открыта только с 14 по 16 апреля. Между тем запрещена охота на селезней уток в течение всей весны.
Охотникам нужно иметь при себе в закрепленных охотничьих угодьях разрешение на добычу охотничьих ресурсов и путевку, в незакрепленных угодьях — только разрешение. При охоте с огнестрельным оружием — разрешение на право ношения и хранения огнестрельного оружия. На глухаря и тетерева охота производится только на токах, на вальдшнепа — только на вечерней тяге.
Напомним, что, согласно нормам, можно добывать одного гуся в день и три за сезон, пять вальдшнепов в день и 10 за сезон, двух тетеревов и одного глухаря за сезон.
Комментарии
"...Взлетела стая против ветра,
Донесся хриплый лай собак,
Лететь такие километры,
Чтоб здесь, на Родине, вот так..."
Жители края настолько оголодали,что не могут до осени подождать пока птица отъестся и выведет потомство.
Не губите весной стаи птиц,
Их в пути погибает немало,
Миновав столько стран и границ,
Прибывают к родному причалу.
Пролетев в вышине много вёрст,
Долгожданного жаждут покоя,
Чтоб заняться строительством гнёзд,
Не предвидя людского разбоя.
И встречает их снова картечь,
Бьют их с жадностью без сожаленья,
Вновь заносят на них острый меч,
Прерывают их жизнь, как мгновенье.
Им приходится часто лететь
В города и искать там приюта,
Не грозит, как ни странно, там смерть,
Карты все для людей перепутав.
Может, статься когда-то, что мы
Всё живое совсем уничтожим.
Так давайте с приходом весны
Ружья все зачехлим и стреножим!
Прекрасная новость! Хоть что-то позитивное!
Одна радость- толпа пьяной гопоты, называемой себя "охотниками", одного-двух своих пристрелит...
Местным князькам надо кого то обхаживать