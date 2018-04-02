Пасхальная ярмарка пройдет в Барнауле в пятницу, 6 апреля, в торговом доме "Ультра" (1 этаж), сообщается на официальном сайте администрации краевой столицы.
На ярмарку пригласили кондитеров, пекарей, ремесленников города, чтобы помочь гостям подготовиться к празднику Светлой Пасхи. Здесь можно будет купить пасхи, крендели, пряники, куличи, праздничные скатерти и другое.
Время работы ярмарки – с 10:00 до 19:00. Вход свободный.
Комментарии
Самое забавное, что далеко ни каждый сотрудник этой секты, сможет объяснить. При чем здесь сваренные и раскрашенные эмбрионы курицы .