Политолог, профессор КемГУ Александр Коновалов рассказал, что высокий рейтинг президента России Владимира Путина поможет вновь назначенному главе Кузбасса Сергею Цивилёву избраться на пост губернатора. Об этом пишет РИА "Новости".
"Кузбасс привык, что на выборах губернатора лицо, претендующее на эту должность, получает 90-95% голосов. Естественно, Цивилёв, даже при наличии определенного временного интервала, не сумеет получить тот уровень поддержки, если он еще пойдет на выборы", — говорит политолог.
Коновалов напомнил, что в Кемеровской области есть мнение, что Цивилёв "не во всем справился в обстановке, в общении с людьми на стихийном митинге (после пожара в ТЦ "Зимняя вишня")". Также политолог подчеркнул, что Цивилёв не воспринимается "целыми слоями населения". Он новый человек в политике.
"На юге области, особенно в Новокузнецке, сильно были обеспокоены тем, что он представитель холдинга, который занимается открытыми горными работами, потому что по этому поводу много митингов, протестов. Вряд ли Цивилёв сможет получить поддержку, какую имел Тулеев", — говорит профессор.
Коновалов заверяет, что после Тулеева Кузбассом "очень сложно управлять". Также под сомнение политолог ставит и тот факт, что врио губернатора успел сработаться с командой Тулеева. Между тем в пользу Цивилёва могла бы сыграть поддержка президента Владимира Путина.
Напомним, 1 апреля Аман Тулеев подал в отставку. Его заявление подписал президент России Владимир Путин. Врио главы Кузбасса назначен Сергей Цивилёв.
Комментарии
Население проголосует как надо власти - можно не сомневаться.
Что за цыплёнок на фото?
2.04.2018 10:40
Я не робот
А вы почитайте его биографию на Дожде, может задумаетесь...
Ещё ресурс "для идиотов" я не читал...
Этот не должен таким регионом править. То на коленки становится, то тут же попрекает, да и внешне как уже отметили не того парниша.
Ну если на его рожу можно ещё не смотреть и закрыть глаза, то с биографией то что делать? Тут и без Дождя понятно что-то неладное.
2.04.2018 11:00
Я не робот
Ну, дык, довольствуйтесь официозной инфой, но они вам про тамбовских ничего не скажут...
ИМХО верить "дождю" - себя не уважать.
Это верно, а верить официозу - это себя уважать!
Цивилеву хорошо бы для поднятия своего рейтинга и поддержки людей хорошо бы дать распоряжение на выплату налоговых вычетов.