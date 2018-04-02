Фото: vk.com/barneos22
Пользователи социальных сетей обсуждают участок дороги под Барнаулом, который с наступлением весны стал настоящим препятствием.
"Дорога Белоярск — Новоалтайск", — уточняет локацию непростого участка автор заметки в паблике Barnaul 22.
Комментарии
Почему опять под Барнаулом..... это же Новоалтайск.
По накупают японских машин и требуют дороги как в Японии. УАЗ и ГАЗ66 наше всё!
- гость -
По накупают японских машин и требуют дороги как в Японии. УАЗ и ГАЗ66 наше всё!
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хочешь комфорта, бери ниву.
когда яму у Знака на переезде заделают
Когда уже на Ленинском ямы заделают?
Поймал в сумерках большую выбоину там, где раньше ее не было.
Погнул диск, пробил стояку. И ступичный подшипник шуметь стал.
Вот так попал на тридцатку...
P.S. Для тех кто в автобусе: не гоняю, без штрафов езжу, и 40-50 км/ч хватит чтобы большая выбоина колесо оторвала
Старый мост долго ремонтировали. Вчера проехал, там сетка металла целая из под асфальта вылезла и ямы, ямы. Что интересно, большегрузы там и на пр. Ленина почти не ездят. На кого сейчас вину валить будут? На климат?
Судиться надо с дорожниками. Это очень сложно, но только так можно воров и лодырей заставить хоть что-то делать.
Вы о чем? Камеры надо покупать! На камеры из бюджета Барнаула в этом году 87 млн., а на дороги 28 млн. Так держать, так победим! Пусть край и вся Россия нам на дороги скидывается.
10:22, на камерах деньги пилить проще. У них что не камера, то золотая.
2.04.2018 10:43
- гость -
Так и дороги золотые! Сколько денег уже разво... потрачено на ремонт дорог и сколько еще предстоит ... ой - потратить!
Сколько будем терпеть-столько и будут воровать. Стабильность, за которую проголосовали 55 000 000 лапшеносителей.