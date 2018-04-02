Врио губернатора Кемеровской области Сергей Цивилёв предложил построить детский технопарк на месте сгоревшей "Зимней вишни" в Кемерово. Об этом пишет РИА "Новости".
Отметим, что в Сети запущено голосование для жителей этого города, где они могут предлагать свой вариант благоустройства на месте сгоревшего ТРЦ.
Пока основная часть горожан проголосовала за создание парка с именными деревьями и небольшим мемориалом.
"Сергей Цивилёв предложил включить в варианты голосования создание нового детского технопарка, в котором будет размещен мемориал", — сказано в сообщении администрации региона.
Напомним, страшный пожар произошел в кемеровской "Зимней вишне" 25 марта. Погибли 64 человека. Из них 41 ребенок. 1 апреля Аман Тулеев подал в отставку. На место врио губернатора Кузбасса назначен Сергей Цивилёв.
Комментарии
Из-за плохой энергетики ни одна ЭВМ там работать не будет.....
Развлекаловку на месте гибели такого числа ребятишек?! Кощунство это!
Любители строить...
PS Разбейте там лучше сквер.
PPS А лучше пусть кемеровчане решат во главе с мэром города. Зачем туда губернатора Кузбасса лезет ума не приложу? У него ведь ответственность несколько иного масштаба. Или я не прав.
По-людски надо делать что-нибудь, никак не связанное с детьми. Парк без травмоопасных конструкций и помещений, например.
Но кто-то видимо не хочет нецелевого использования опробованного места
Посадить 64 дерева там надо.
Стремительное назначение Цивилева на место Тулеева наводит на подозрения.
меня поражает что власть решает, за собственников, что там будет. Пока в России ни начнут уважать частную собственность ничего не изменится
11:13, какой собственник?! Его судить и судить надо! Он народу теперь столько денег должен, что у него столько нет!
У этого собственника денег достаточно, поверь.
PS Жаль только не всё ими измерить можно...
собственники же решают кому жить, а кому нет
КПРФ давно предупреждала, что обстановка полной безответственности и некомпетентности должностных лиц неизбежно приведет к нарастанию тяжелых происшествий с человеческими жертвами.
Именно это стало причиной очередной трагедии. Торговый центр в Кемерово был переоборудован из промышленного предприятия и не был приспособлен для пребывания там тысяч людей. При ремонте использовались самые дешевые, легковоспламеняющиеся материалы. Те, кто реконструировал это здание, несомненно, крупно сэкономили на пожарной безопасности. Явно не были соблюдены строительные нормы и правила, написанные кровью жертв предыдущих катастроф.
В стремлении к максимизации доходов, вернее, к быстрой наживе, были проигнорированы жизненные интересы тысяч людей. Еще бы! Сегодня жизнь идет под лозунгом – прибыль любой ценой! Остальное – фактор вторичный, несущественный. Это философия дикого, грабительского капитализма, для которого не существует ни законов, ни правил. Миллиардер-владелец «Зимней вишни» живет в Австралии. Есть ли ему дело до людей, которые стали жертвами «оптимизации расходов» при реконструкции здания
Трагедия в «Хромой лошади», взрывы на шахтах Воркуты, а теперь и страшный пожар в Кемерово – все это звенья одной цепи. Но ни у одного из чиновников не хватило мужества взять на себя ответственность и уйти в отставку.
Попытки остановить эту трагическую спираль наталкиваются на систему массовых фальсификаций при формировании органов власти. Уровень компетентности кадров на всех уровнях, начиная с правительственного, неуклонно падает. Нет эффективного народного контроля за деятельностью коррумпированных чиновников. Это приводит к полному отрыву власти от народа.
Вот и на этот раз: будут наказаны стрелочники-виновники трагедии в Кемерово. А дальше все пойдет как прежде. До следующей катастрофы.
Без смены курса страны с нынешнего, ориентированного на интересы крупного капитала, на новый, ориентированный на интересы народа, преодолеть порочную цепь трагедий будет невозможно.
Торгаш, одни бабки на уме, да и как заметили выше это частная собственность и не ему решать что там будет....
Храм или часовню там надо строить. Только так грехи замолить и место это сделать чистым можно
Да,храм или часовню , мемориал.Парк памяти.Только не развлекательные :типа технопарка.
Найдите для технопарка другое место.
А я думаю, хорошее решение.пусть на этом месте бегут детский смех и радость а память о тех детях, которые уже не смогут смечться никогда
Нельзя на пожарище строить.
2.04.2018 11:38
Медведь-шатун
Собственность можно изъять. Конечно, с рядом нюансов. Но, в принципе ничего такого нереального в этом нет.
Земля в собственности разве, не в аренде? Я - за зеленый парк с газонами, дорожками и качелями.
Ну, вот поэтому и деньги в Лондоне, Америке, потому что можно изъять....
Шатуну:
Гы! Вот сейчас в Лондоне которые хранят, у тех и изымут!