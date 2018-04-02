Фото: altai-eparhia.ru
Новый православный музей открылся в Барнауле 1 апреля, в праздник Входа Господня в Иерусалим, сообщили в пресс-службе Алтайской митрополии.
Основной зал музея Барнаульской епархии расположен в здании Епархиального управления на проспекте Ленина. Молебен по случаю открытия музея возглавил митрополит Барнаульский и Алтайский Сергий.
В митрополии добавляют, что в первую очередь музей ориентирован на учащихся Барнаульской духовной семинарии.
По словам заведующей музеем Натальи Железниковой, среди экспонатов представлены исторические богослужебные книги, а также облачения и вещи архиереев и священников Барнаульской епархии конца прошлого века.
Комментарии
облачения и вещи архиереев и священников Барнаульской епархии конца прошлого века.
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Это же просто религиозный фетишизм какой-то.
Ждём, когда исподнее архиереев и священников замироточат.
Подштанников хлопца в которых от зажигал на яхте там нет?
"Конца прошлого века"- звучит конечно круто!!!
18 лет это ведь целая вечность...
Это Хорошо!!!
А в епархиальное управление сисадмином только верующего возьмут?
Там нет верующих. Совсем.
Молодцы! Побольше бы таких музеев в городе!
И поменьше таких бездушных "писарей" первых комментариев
2.04.2018 12:11
- гость -
И поменьше таких бездушных "писарей" первых комментариев
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Помолитесть своему всеблагому, чтобы убил нас.
То есть мирянам мироточивые портки архиереев и священников лицезреть не доведётся? Так на кой бес эта "новость" на светском ресурсе?