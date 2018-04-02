Фильм "Аритмия" победил во всех главных номинациях кинопремии "Ника"

Фильм Бориса Хлебникова "Аритмия" одержал победу в главных номинациях национальной кинопремии "Ника". Об этом пишет ТАСС.
Отметим, что церемония награждения прошла в воскресенье, 1 апреля, в тридцать первый раз в "Вегас Сити Холле". Фильм победил в основной номинации — "Лучший фильм". Награду вручал президент Российской Академии кинематографических искусств "Ника" Андрей Кончаловский.
Фильм "Аритмия " рассказывает о молодых супругах. Он – врач скорой помощи, она работает в приёмном покое. В семье происходит кризис. Жена хочет развестись, муж – сохранить семью. После долгих перипетий пара все же смогла сохранить свой брак. Главные роли исполнили Александр Яценко и Ирина Горбачёва.
Комментарии
Сильный фильм, только сохранили они семью или нет так и не ясно
Достойный фильм!
Классный фильм. Могут снимать, когда хотят )