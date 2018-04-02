Призывы бойкотировать торговые центры в России в субботу, 31 марта, стали причиной снижения посещаемости этих объектов на 10–20%. Об этом пишет "Коммерсант".
Напомним, в соцсетях люди призывали друг друга не ходить в торговые центры хотя бы один день — 31 марта. Это было связано с трагедией в кемеровской "Зимней вишне". Тогда при пожаре в ТРЦ погибли 64 человека. Из них 41 ребенок.
Издание пишет, что сокращение покупателей ощутили лишь ТРЦ в Москве и Подмосковье. Активность покупателей в других крупных регионах не изменилась даже на фоне кампании в соцсетях, призывающей игнорировать шопинг в моллах.
Как рассказал один из продавцов ТРЦ "Галактика" в Барнауле, в этом молле покупателей в субботу, 31 марта, было меньше, чем в остальные выходные, сокращение их числа было заметно.
Комментарии
социальные курицы заистерили весь интернет
"Напомним, в соцсетях люди призывали друг друга не ходить в торговые центры хотя бы один день — 31 марта."
Не ходил туда и раньше, и сейчас. Чего там делать, зачем туда ходить? Может, со мной что-то не так?)
Не заметил свободных мест на парковке возле Европы
может просто в головах людей созрело, что хорош уже заниматься потребл..ом, а может быть лучше больше гулять на свежем воздухе
Спонсор флэшмоба "Не хотите в ТЦ" - киоск "У Ашота"
Спонсор флэшмоба "Запусти белый шарик" - ООО "Гелевые шарики оптом"
летом совсем посетителей не будет. сезонность никто не отменял
2.04.2018 13:03
- гость -
а улице то дождь, то снег, то гололед, то ветер. Какие прогулки могут быть? Вот начнется лето, пляжи, дачи, парки.. И не будет посетителей в ТЦ
2.04.2018 13:03
- гость -
может просто в головах людей созрело, что хорош уже заниматься потребл..ом, а может быть лучше больше гулять на свежем воздухе
В Барнауле точно гулять не где, одни машины и парковки, дышать нечем
о да... в субботу еле к аквапарку проехали, такое ощущение что весь город у европы тусовался