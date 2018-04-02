Фото: Вячеслав Мельников/Amic.ru
Уровень воды в реке Обь в районе Барнаула поднялся до 415 сантиметров над нулем водомерного столба — таковы данные алтайского Гидрометцентра по состоянию на утро 2 апреля.
Напомним, что в краевой столице критическая отметка уровня Оби составляет 540 сантиметров. После подъема воды до этого уровня начинает подтапливать микрорайон Затон.
Таким образом, до достижения данного показателя остается немногим более метра.
При этом напомним, что Обь еще не вскрылась. В качестве даты этого события называется 5 апреля плюс-минус четыре дня.
Комментарии
Я тут смотрю график в сравнении с прошлым годом
А что подтоплений нет?