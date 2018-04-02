Президент России Владимир Путин позвонил в воскресенье Аману Тулееву и поблагодарил за долгую службу на посту губернатора Кемеровской области. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на слова пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.
"Путин позвонил Тулееву и поблагодарил его за многолетнюю работу на посту руководителя региона", — сказал официальный представитель Кремля.
Напомним, 1 апреля Аман Тулеев написал заявление об отставке с поста губернатора Кемеровской области. Он отметил, что морально не может дальше продолжать работу. По его словам, это осознанное и единственно верное решение. Путин подписал заявление. Врио губернатора Кузбасса назначен Сергей Цивилёв.
Комментарии
Хвалят друг друга, благодарят, а народ не поймёт за что.
Уходить нужно вовремя и красиво, с цветами и под аплодисменты, а не под свист и улюлюканье..
Им уходить не даёт "королевская свита", потому что ей тоже придётся уходить.