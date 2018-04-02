Фото: Надежда Орлова, Владимир Маер, Алексей Эбель
Серые журавли и черные коршуны вернулись в Алтайский край после зимы, несмотря на холодную погоду. Об этом пишет "Алтайская правда".
В Смоленском районе местные жители видели косяк серых журавлей. В Барнауле заметили огромное количество черных коршунов. Жительница села Сычевка Смоленского района запечатлела на фото стаю журавлей 31 марта. Барнаульский фотограф Владимир Маер в воскресенье, 1 апреля, снял в Ленинском районе, недалеко от проспекта Космонавтов, черных коршунов.
Также барнаульцы говорят, что видели трясогузок. Ранее в Барнауле видели белую цаплю и большое количество серых.
Комментарии
На средней фотке- цапля.
В лугах за Новым мостом пока нет ни цапель, ни коршунов, ни трясогузок, ни там более журавлей...
Коршуны уже в городе. Что-то рано они.
вчера большого коршуна в окно видели...