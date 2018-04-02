Барнаулец Дмитрий Лычагин, директор и учредитель ООО "Сибирская литейная компания", два года не признавал свою подпись на договоре с Барнаульской горэлектросетью, чтобы не оплачивать долг за электричество. Однако в суде ответчик потерпел полное фиаско, пишет пресс-служба БГЭС.
В компании сообщили, что договор между Барнаульской горэлектросетью и ООО "СИБЛК" был заключен в августе 2012 года. Когда долг абонента достиг 545 тысяч рублей, предприятию полностью прекратили подачу электричества. Требования о взыскании долга в судебном порядке были предъявлены директору и учредителю компании в одном лице — Дмитрию Лычагину. В суде ответчик стал отрицать свою подпись на договоре с БГЭС, вероятно, понадеявшись, что долги взыщут не с него лично, а с самой фирмы через процедуру банкротства.
В качестве доказательства Лычагин привел в суд "соответчицу" — Решетову Т.В., которая настаивала в процессе, что по долгам предприятия должно платить юрлицо, а также заверила суд в том, что подпись на документах принадлежит ей. Для проверки данных обстоятельств судьей были назначены две почерковедческие экспертизы. Обе подтвердили, что все документы подписывал не кто иной, как директор "СИБЛК" Дмитрий Лычагин.
Действия Лычагина суд расценил как способ защиты. Вместе с тем, по словам руководителя юридического отдела БГЭС Ирины Тишиной, "налицо намеренное запутывание суда".
Судебное решение было вынесено в ноябре 2016 года. Однако долг Лычагин оплатил лишь в марте 2018 года, после того как судебными приставами была арестована его квартира и предложена в счет погашения долга перед Барнаульской горэлектросетью.
Комментарии
разве долги ООО гасятся продажей личного арестованного имущества??