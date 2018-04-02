Специалисты МЧС России разработали предложения, которые изменяют порядок проведения проверок противопожарного состояния торговых центров после трагедии в Кемерово. Об этом пишет ТАСС.
Сейчас проверке подлежат только хозяйствующие субъекты, которые могут арендовать или владеть отдельными помещениями в торговых центрах, а не сам объект.
"МЧС разработаны предложения по изменению федерального закона "О защите прав предпринимателей", которые позволят государственному пожарному надзору проверять противопожарное состояние всего здания, а не деятельность юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, как это происходит сейчас", — рассказал главный государственный инспектор по пожарному надзору МЧС России Ринат Еникеев.
По словам инспектора, в МЧС предложили проверять торговые центры минимум раз в год. Причем независимо от того, выявлены ли нарушения. Также в ведомстве настаивают на регулярности таких проверок.
"Достаточно проблематично проверить работу противопожарных систем, состояние эвакуационных выходов, если предупредить собственника заранее, поэтому проверку предполагается сделать без предварительного уведомления владельцев и арендаторов", — подчеркнул эксперт.
Еникеев отмечает, что по действующему законодательству, о предстоящих проверках приходится предупреждать юридическое лицо за три дня. А за эти дни руководство торговых центров успевает открывать эвакуационные двери, взять в аренду огнетушители, включить сигнализацию и так далее.
В МЧС также предложили вернуть госпожнадзор МЧС России в число ведомств и организаций, участвующих в согласовании документов на этапе проектирования, строительства, реконструкции и капитального ремонта зданий. Сейчас все эти вопросы находятся в ведении государственного строительного надзора.
Напомним, страшный пожар, произошедший 25 марта в кемеровской "Зимней вишне", унес жизни 64 человек, в том числе 41 ребенка.
Комментарии
Любому человеку понятно, что если это не ларёк куда 100 человек в день приходит, то проверки должны быть регулярными.
только все это сведется к очередной дойке, все эти требования сделаны так, что выполнить их идеально просто невозможно.
Все надзорные органы должны приходить с проверками неожиданно, и проверять честно.
Роспотребнадзор в том числе.
Требования к строительству должны быть обоснованными с точки зрения пожарной безопасности.
Кто будет вымогать взятки-расстрел.