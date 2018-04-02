Алтайский краевой суд 30 марта вынес определение по делу барнаульца Александра Никифорова, который до недавнего времени обвинялся в причинении смерти по неосторожности своей знакомой Наталье Лапшиной.
Всего на заседании рассматривалось два вопроса — о мере пресечения и относительно дополнительного расследования уголовного дела. Адвокат Эдуард Бауэр, представляющий интересы Никифорова, был не согласен с тем, что его подопечного взяли под стражу 26 февраля в здании Центрального районного суда Барнаула. До этого Никифоров находился под подпиской о невыезде.
Краевой суд согласился с тем, что уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) действительно следует отправить на дополнительное расследование.
Между тем вопрос с помещением Никифорова в СИЗО был решен в пользу обвиняемого. Вторая инстанция посчитала, что судья Валентин Полуянов, который ранее рассматривал это дело, допустил в формулировке (при возвращении дела прокурору) слово "вина", чего делать было нельзя. Виновность может быть установлена только приговором. Добавим, в карточке дела на сайте Центрального районного суда содержится следующая формулировка: "Фактические обстоятельства ... свидетельствуют о наличии оснований для квалификации действий ... как более тяжкого преступления...".
Однако из СИЗО выйти Никифорову в минувшую пятницу не удалось. Причина в том, что в рамках возбужденного еще одного уголовного дела против "стрелка из ТТ" о заключении обвиняемого под стражу ходатайствовало следствие. На этот раз речь идет о ст. 162 УК РФ (разбой). Это обращение краевой суд удовлетворил.
К слову, изначально квалификация предполагала кражу с причинением значительного ущерба (п. "в" ч. 2 ст. 158 УК РФ). Но поскольку здесь личные вещи были изъяты у погибшей, речь идет именно о ст. 162 УК РФ.
В идеале сторона потерпевших рассчитывает соединить этих два производства в одно уголовное дело. О сроках завершения расследования пока в данном случае говорить рано. Никифоров будет находиться в СИЗО как минимум до середины мая, далее следствие может обратиться с ходатайством о продлении данной меры пресечения.
Напомним, по версии подсудимого, с которым учитель английского языка Наталья Лапшина ранее познакомилась в интернете, во время прогулки по лесу молодые люди стреляли по деревьям (следствие уже опровергло этот факт — прим. Amic.ru). В один из моментов женщина, которая находилась на небольшой возвышенности, якобы поскользнулась и оказалась на линии выстрела, когда Никифоров целился по деревьям из пистолета ТТ. Пуля была выпущена с расстояния не более чем 1,5-2 м.
В результате Наталья Лапшина получила огнестрельное проникающее ранение груди с повреждением правового легкого, от которого скончалась на месте. Никифоров покинул место преступления, взяв личные вещи Лапшиной — сумочку, телефоны, банковские карты. На другой день он вернулся и забросал тело ветками.
Позднее выяснилось, что с карты застреленного педагога поздно вечером в день ее гибели были 2 траншами выведены наличные: вначале 27 000, а затем, с интервалом в пару минут, еще 40 000 рублей.
Комментарии
По хорошему, ещё бы за взятки посадить того, кто "причинении смерти по неосторожности" придумал.
Борись!!! с ними Серега, опыта и сил у тебя достаточно... Подонок должен быть наказан и сидеть долго. Кто то очень заинтересован в совершенно другой квалификации и соответственно исходе дела.
А пистолет ТТ чей ? Так и останется секретом ? Какого нибудь отставного прокурора, генерала НКВД или иного персонажа бывшей партийной номенклатуры...
Болото...
Между тем вопрос с помещением Никифорова в СИЗО был решен в пользу обвиняемого. Вторая инстанция посчитала, что судья Валентин Полуянов, который ранее рассматривал это дело, допустил в формулировке (при возвращении дела прокурору) слово "вина"
Ещё бы посадить тех, кто закон придумал типа, если судья допустил слово "вина", то убийцу надо выпускать. Так судью накажите за ошибку, а то он может её специально допустил, а упыря -то с чего освобождать? Сколько таких упырей смылось из-за таких "ошибок".
Судьи выше всяких "похвал", Драничников своим волеизъявлением переквалифицировал начальнику БЭП Новоалтайска Сагайдаку должностное и взятку на мошенничество, тут Валентин Полуянов.... другая картина, но тоже маслом ! Красота ...
2.04.2018 11:11
- гость -
Вот и мне интересно, откуда у парня ТТшник?
2.04.2018 12:18
- гость - Пусть имеет место сомнительная версия, что нашел он ТТ в придорожных кустах... Все равно чей по номеру ???
"Молодые люди"... Какие они молодые? У неё взрослые дети, да и он не мальчик! Каждый раз коробит от этого определения. Взрослые, состоявшиеся люди.
Жаль детей и родителей погибшей.
А следствие действительно странно было проведено...