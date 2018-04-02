Фото: "Ударник"
Случаев гибели сельскохозяйственных животных в зоне паводка на Алтае не допущено, передает "Интерфакс" со ссылкой на региональное управление ветеринарии.
"У нас не зарегистрировано случаев гибели животных, тем более массовой гибели, трупов не находили", — заявили в краевом ведомстве.
Также в управлении подчеркнули, что в связи с подтоплениями ветеринары занимаются вакцинацией животных, чтобы предотвратить возникновение различных заболеваний.
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Сейчас данный вопрос находится на особом контроле ведомства.
Напомним, что в настоящее время в связи с паводком в Алтайском крае действует режим чрезвычайной ситуации.
Комментарии
Опять ложь.
Конечно, ложь! Посмотрите фото из Петропавловского района (с.Антоньевка) , животные, в том числе КРС, гибли десятками!!!
Усть-Калманский район. Мертвые животные в пойме реки, на берегах и на ветках деревьев. Кто сказал, что гибели животных не допущено??????
так же как и нет жертв среди людей!
Ложь - наглая ложь - статистика!