Массовый спуск в купальниках на лыжах и сноубордах прошел на горнолыжном курорте "Роза Хутор" 31 марта. Головокружительное мероприятие состоялось в рамках фестиваля BoogelWoogel.
В спуске приняли участие почти 2 тыс. человек. Через несколько месяцев станет известно, попадет ли сочинский спуск в книгу рекордов Гиннесса.
На горнолыжном курорте "Роза Хутор" фестиваль BoogelWoogel. Более 400 человек приняли участие в спуске в карнавальных костюмах Погода была туманной и моросил дождь, но это не остановило нас и кучу таких же смельчаков. Я устала смеяться, костюмы у всех были на высоте и настроение тоже!#чегодоманесидится #надиваненележится #бугельвугель #boogelwoogel2018 #boogelwoogel #Розахутор #краснаяполяна #горкигород #туман #туманыманы #дождь #солнце #ведущийомскТатьянаСимпсонИванова #ведущаявомске #ведущаяомск #тамадаомск #тамадавомске #ведущийомск #ведущийвомске #сочи #покатушки #rosakhutor #розахутор2018
Вот, знаете, есть такие Друзья.... порой думаешь, что и не Друзья они, вовсе...))) ага "простоедь" 🙈🤣 а за кадром- я упала, всего то, 100500 раз... зато столько эмоций, незабываемые ощущения- катиться, падать, кувыркаться в снегу; преодолела свой страх- это #incredible Счастье ♥️ Р.S: Спасибо огромное за Настроение и дико-кайфовое время, которое я провела рядом с Вами 🚀💫❄️🏂 #boogelwoogel #спусквкупальниках2018
Чудесный день, когда даже у такого фаната соцсетей как я нет сил, чтобы выложить фоточки. Как я рада, что я все же долетела 😏 #хорошотоамгдея #аляска #хорошобытьмной #пляскинааляске #роза #розахутор #розахутор2018 #rosakhutor #rosakhutor2018 #alyaska #alyaskabar #alyaska2018 #sochi #sochi2018 #sochifornia #sochifornia2018 #krasnayapolyana #krasnayapolyana2018 #краснаяполяна #краснаяполянасочи #краснаяполяна2018 #wonderwoman #boogelwoogel #boogelwoogel2018 #бугельвугель #бугельвугель2018 #карнавальныйспуск #карнавальныйспуск2018
"Замечательный фестиваль на Роза Хутор — @BoogelWoogel! Это было так по-детски весело, давно так не смеялась! Я спустилась в купальнике на сноуборде, вместе с другими отважными 1800 людьми! 😎 И это новый рекорд Гиннесса!" — @lika_vsochi. ⠀ Статус трасс доступен на сайте rosaski.com и в мобильном приложении Rosa Khutor. ⠀ 💡Совет дня. Даже 1 апреля — не повод для шуток на склоне. Катание на горнолыжном курорте — дело достаточно серьёзное для того, чтобы подколоть друзей на вечернем apres-ski. ⠀ Роза-метео: 1 апреля 💠Роза Пик, 2300 м н.у.м. +3; ясно; ЮЮВ-1; высота снега 394 см; видимость 20 км. 💠1600 м н.у.м. +7; ясно; ЮЮВ-2; высота снега 258 см; видимость 20 км. 💠Горная Олимпийская деревня, 1100 м н.у.м. +5; ясно; ЮВ-2; высота снега 5 см; видимость 20 км. ⠀ #розахуторвотэтода #главныегорыроссии #розахутор #rosakhutor #розахутор2018
Эмоции не отпускают #аляска #берлога #пляскинааляске #роза #розахутор #розахутор2018 #rosakhutor #rosakhutor2018 #alyaska #alyaskabar #alyaska2018 #sochi #sochi2018 #sochifornia #sochifornia2018 #krasnayapolyana #krasnayapolyana2018 #краснаяполяна #краснаяполянасочи #краснаяполяна2018 #wonderwoman #boogelwoogel #boogelwoogel2018 #бугельвугель #бугельвугель2018 #карнавальныйспуск #карнавальныйспуск2018
Фестиваль BoogelWoogel близится к концу, но это не повод унывать😉 Это были три дня безудержного веселья, которые мы ещё долго будем вспоминать🏂😁 — Надеемся, что вы хорошенько отожгли и в последний день этой крышесносной ярмарки чудачеств🎉💃👍 . . ~~☆☆☆~~ #азимутрозахутор #azimutrosakhutor #azimuthotels #время_покорять_вершины #зимавгорах #горыэтокруто #розахутор #rosakhutor #розахуторвотэтода #boogelwoogel #бугельвугель
В следующем году тоже буду ко всем в кадр лезть 🙄 Фоточки с этими ребятами уже добрая традиция #аляска #пляскинааляске #роза #розахутор #розахутор2018 #rosakhutor #rosakhutor2018 #alyaska #alyaskabar #alyaska2018 #sochi #sochi2018 #sochifornia #sochifornia2018 #krasnayapolyana #krasnayapolyana2018 #краснаяполяна #краснаяполянасочи #краснаяполяна2018 #wonderwoman #boogelwoogel #boogelwoogel2018 #бугельвугель #бугельвугель2018 #карнавальныйспуск #карнавальныйспуск2018
Фестиваль @boogelwoogel на @rosakhutor мегокрутое мероприятие😍 первый раз я в таком участвовала... получила кучу эмоций не только от спуска в купальниках а вообще от всего происходящего там!!! Рекомендую к посещению✏️ еще два дня назад я серфила в Атлантическом океане а сегодня я в этом же купальнике спускаюсь с горы в Сочи❗️ Обожаю жизнь🙏😍 #rosakhutor#boogelwoogel#sochifornia#sochi#розахутор2018#краснаяполяна#бугельвугель2018#живи_как_капитан
Комментарии
какой то капец
Вера, а что больше похвастать нечем?
Рагули и епископы на наших курортах, ахахах
А всё началось с ролика Лёшки Камерзанова ....
Кому похороны, кому спуск с горы с голыми .опами и мешочками на яйцах.
богатые тридварасы развлекаются
да ладно! полукеевавера зачет!