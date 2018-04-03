Программу тимбилдинга (тренинга по командообразованию) для сотрудников Новоалтайского филиала подготовил Департамент управления персоналом АО "СК Алтайкрайэнерго".
Командообразование – это глубокий процесс, направленный на улучшение коммуникации внутри команды, формирование навыков совместной работы, создание у каждого участника представления о своей нужности и, конечно, ориентации на общую цель. Такие навыки, несомненно, важны в работе энергетической компании.
Персонал филиала "Новоалтайские МЭС" совместно с и.о. директора филиала Евгением Назаровым во время тренинга в игровой форме прошли все стадии и этапы формирования высокоэффективной команды, которые проходит реальный коллектив любого предприятия. Особые эмоции у энергетиков вызвал отход от традиционной иерархической структуры при необходимости обращения по имени между служащими и руководством. Важной частью тренинга стало знакомство с моделью Мередита Белбина, рассматривающей команду как взаимодействие девяти типов ролей. Это упражнение позволило участникам узнать собственную роль в команде и сравнить полученные результаты со своей деятельностью в компании.
"Любая командная неформальная встреча запоминается надолго и высоко ценится сотрудниками. В процессе тренинга люди узнают друг друга ближе, во взаимоотношениях повышается лояльность, и команда становится более крепкой. Проявляется забота руководителя о своих подчиненных, что, в свою очередь, значительно повышает его авторитет. Как результат, осознание значимости командной работы положительно сказывается на показателях эффективности труда", — прокомментировала тренер, ведущий специалист сектора обучения, оценки и развития персонала Департамента управления персоналом АО "СК Алтайкрайэнерго" Динара Маланова.
Тренинг в филиале проходил в течение восьми часов, но, как признаются сами сотрудники, время прошло легко и незаметно.
"Тимбилдинг творчески развивает корпоративную культуру и значительно повышает доверие внутри коллектива. Укрепление профессиональных и межличностных связей между энергетиками для филиала не менее важная задача, чем реализация производственных программ. Ведь эффективное взаимодействие в команде – залог успешно выбранного алгоритма действий при обеспечении бесперебойного электроснабжения", — прокомментировал и.о. директора филиала "Новоалтайские МЭС" АО "СК Алтайкрайэнерго" Евгений Назаров.
"Алтайкрайэнерго" – одна из крупнейших компаний электроэнергетики Алтайского края, обеспечивающая надежное и бесперебойное электроснабжение 12 тысячам юридических и 313 тысячам физических лиц. Девять филиалов обслуживают более восьми тысяч километров кабельных и воздушных линий, более трех тысяч трансформаторных подстанций в 97 городах и населенных пунктах Алтайского края.
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Комментарии
Фигня всё это - все эти тимбилдинги. В Алтайэнерго ещё штатных психологов не разогнали?