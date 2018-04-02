Целый месяц читатели Amic.ru проходили занятный тест от школы английского языка Aapple "Какая ты страна".
Более 700 человек, надеемся, честно ответили на все вопросы и выяснили, кто же они. Примечательно, что большинство наших читателей все-таки похожи на Англию: спокойны, непоколебимы и стабильны. Признаемся, нам нравится, что именно такие люди выбрали наш информационный портал.
Школа английского языка Aapple неспроста решила проверить наших читателей: все это ради того, чтобы разыграть целых пять призов! Итак, наши победители:
- 1 сертификат на месяц обучения в студии выиграла Лисенкова Анна
- 1 сертификат на месяц посещения спикингов с носителем языка из Калифорнии достался Узингер Кристине
- Фирменная тетрадь А4 отправилась к Гофману Герману
- В Аapple с сертификатом на обучение в 500 руб. придет Мерзликина Алина
- А набор классных календариков будет радовать Смолина Алексея
Поздравляем наших победителей! Участвуйте в розыгрышах от Amic.ru. Быть может, в следующий раз удача улыбнется именно вам.
Телефон: 600-458, 453-483
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