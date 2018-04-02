Фото: vk.com/barneos22
Эвакуацию персонала и посетителей провели в понедельник, 2 апреля, в ТРЦ "Галактика" на проспекте Строителей в Барнауле.
Об этом сообщили очевидцы в паблике Barnaul 22. "Пожарная тревога в ТРЦ "Галактика" прозвучала сегодня в 10:55. Приехали МЧС, всех из здания эвакуировали", — отмечает автор заметки.
В ГУ МЧС по Алтайскому краю порталу Amic.ru объяснили, что эвакуация связана с проверкой систем пожарной безопасности.
Напомним, что в настоящее время в нашем регионе проверяют торгово-развлекательные центры на предмет соблюдения норм безопасности.
Проверки были санкционированы после страшной трагедии, случившейся 25 марта в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня", где в результате пожара погибли 64 человека.
По данным краевой прокуратуры, в регионе уже выявлены торговые центры, где имеются нарушения норм безопасности. В их числе оказался крупнейший барнаульский ТЦ "Арена".
Комментарии
А че ни вчера, когда там народу в 100 раз больше?
В понедельник сосранья к 11 туда 2-3 десятка сонных продовца только подтягивались..
Хеххх да же по видео видно, что все стоят на улице на перекуре и думают когда этот эдиотизм закончится да мы зайдем на работу!))))
2.04.2018 11:56
- гость -
А че ни вчера, когда там народу в 100 раз больше?
В понедельник сосранья к 11 туда 2-3 десятка сонных продовца только подтягивались..
панику бы развели
Это показуха. На самом деле там море недостатков, но на это всё закроют глаза! Скоро всё начнётся заново. Такса только за подпись выросла в 5 раз!
а то что, она сегодня в 7 утра в галактике работала что-то никто не сказал
Да, показуха. Там грубейшие нарушения пожарной безопасности. Попробую прям документально раздобыть информацию на них. Вопрос такой куда обращаться если знаешь о конкретных фактах нарушения пожарной безопасности?
2.04.2018 12:35
сергей
пиши в прокуратуру. Только сначала ознакомься со статьей о клевете и ложном доносе
Я клеветать не собираюсь, просто вопрос пока для меня не понятный. Они же там все связаны. Вопрос еще в моей безопасности.