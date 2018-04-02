Фото: Барнаульский зоопарк
Ягнята родились в барнаульском зоопарке в понедельник, 2 апреля. Об этом сообщает "Катунь 24" со ссылкой на группу учреждения в соцсети "ВКонтакте".
"У нас наимилейшее пополнение в овечьем царстве! Не упустите возможность полюбоваться на знакомство новорожденных ягнят с окружающим миром. Эти нежнейшие создания никого не оставят равнодушным", — сказано в сообщении зоопарка.
Как сообщало ИА "Амител" , недавно в зоопарке появилась кабарга сибирская. Это краснокнижное животное.
Комментарии
ягнята и жеребята - самые милые новорожденные из домашних животных!
А котята? а щеночки? а новорожденная белая нерпа?