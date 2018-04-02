Православные уже начали подготовку к светлому празднику Пасхи. В 2018 году он приходится на 8 апреля. Дел предстоит немало: сделать уборку в доме, купить продукты, приготовить куличи, покрасить яйца.
Некоторые продукты можно купить заранее. Тем более что во многих магазинах к празднику объявили скидки на ряд продуктов, которые пригодятся для пасхального стола. А приготовление куличей лучше начинать в середине недели, если, конечно, вы их собираетесь готовить, а не покупать.
Как спланировать время и все успеть, смотрите в инфографике Amic.ru.
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