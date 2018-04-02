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Потепление, которое ожидается в Алтайском крае во второй половине текущей недели, может существенно осложнить паводковую ситуацию.
Как рассказал начальник ГУ МЧС по региону Игорь Лисин, в данный момент паводковая обстановка стабилизировалась.
"Господствуют минусовые температуры, осадков практически нет. Уровни воды в реках упали, резко снизилась приточность. Есть ещё подтопленные дома и участки, но все, что было в воде, сейчас сковало льдом. Это даёт нам время, чтобы провести перегруппировку сил и организовать подготовительные мероприятия. Впереди – начало теплого периода, а значит, обстановка может осложниться", — цитирует слова главного спасателя Алтая пресс-служба экстренного ведомства.
В настоящее время группировка МЧС России и специалисты привлеченных служб и организаций продолжают работу на подтопленных территориях — задействовано порядка полутора тысяч человек, более 500 единиц техники.
Напомним, что в настоящее время в Алтайском крае действует режим чрезвычайной ситуации.
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