Некоторые сибирские школы начали четвертую четверть с минуты молчания в память о погибших в страшном пожаре в Кемерово. Об этом пишет ТАСС.
Издание сообщает, что в учебных учреждениях региона 2 апреля пройдут дополнительные занятия по пожарной безопасности и минуты молчания. Также в некоторых школах пройдут тематические классные часы, связанные с пожаром в торговом центре "Зимняя вишня".
Тематические классные часы в эти дни состоятся и в школах Новосибирска. Школьникам еще раз расскажут об эвакуации при пожаре. В планах некоторых учебных заведений провести учебную эвакуацию. Усиливают контроль за безопасностью также в школах Омска и Иркутска.
Напомним, пожар в кемеровском торговом центре произошел 25 марта. Погибли 64 человека, из них 41 ребенок.
Комментарии
Выходы эвакуационные откройте в школах! Хренли толку детям говорить о эвакуации, если выходы закупорены?
Лучше бы у директора спросили, где в школах огнетушители, есть ли пожарная сигнализация и кто её обслуживает.