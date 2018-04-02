"Я теперь на ней летать буду", — такими словами встретил корреспондента ИА "Амител" спортсмен-инвалид Иван Ревенко, которому неравнодушные люди подарили новую коляску. Коляску Ивану привезли 26 марта, и он, как ребенок, буквально светился от счастья, рассказывая, насколько она удобнее той, которую ему пришлось использовать до этого.
"Та уже на одном только болте держалась. Понимаете, положено семь, а только один остался. А она ведь даже еще на гарантии", — говорит Иван.
Amic.ru рассказывал, что за год Ивану от соцзащиты выдали уже четвертую коляску — разваливаются чрезвычайно быстро. Почти сразу же приходилось менять все колеса, втулки. Кроме того, коляска была настолько громоздкой, что не проходила в межкомнатные двери, и даже по квартире Ивану приходилось передвигаться только с помощью супруги.
"На той коляске я оббил все проемы дома. А на этой проезжаю — у меня еще сантиметров 10 зазор остается. И она гораздо легче", — радуется спортсмен.
Впереди у Ивана соревнования в Адлере. И, напомним, парень очень переживал, что его прежняя коляска развалится прямо на соревнованиях. А теперь технических проблем нет. Всё зависит только от Ивана, насколько достойно он подготовится.
Приобрести коляску Ивану помогли неравнодушные люди. Группа барнаульцев объединилась в социальном проекте "Жизнь без границ – 22" и пытается привлечь внимание барнаульцев к проблемам людей с ограниченными возможностями и сделать их жизнь хоть чуть-чуть легче.
Узнав о проблеме Ивана, ребята кинули клич по СМИ, соцсетям и смогли собрать деньги на новую коляску. Причем Ревенко сам выбирал подходящую для себя модель.
"Она активного типа, титановый корпус. Спинка пониже — тоже более активная. Я просто в восторге. Я когда сел на нее, это просто неописуемо! Есть коляски за 200 и 300 тысяч рублей — сумасшедшие деньги. Я, честно говоря, не вижу большой разницы с этой. Моя обошлась в 83 тысячи рублей. У нас в Алтайском крае такая только у одного парня в Бийске есть. Он на ней уже семь лет катается и доволен. Я действительно в восторге и благодарю всех, кто помог. Спасибо вам огромное!" - говорит Иван.
Организаторы проекта "Жизнь без границ" также выражают большую благодарность всем, кто откликнулся на призыв о помощи. Говорят, что в числе откликнувшихся были и компании, и частные лица.
Как уже сообщало ИА "Амител" , барнаулец Иван Ревенко – один из немногих перспективных спортсменов-колясочников Алтайского края. Вместе с Ульяной Подпальной он примет участие во всероссийских соревнованиях в Адлере в конце апреля. Иван занимается метанием копья и ядра. А в перспективе видит себя участником Паралимпиады 2020 года. Кстати, серьезно заниматься этим видом спорта молодой человек начал всего чуть больше года назад. Тренируется парень в тренажерном зале Андрея Подпального, а тренировки по метанию копья проходят в неотапливаемом гараже среди цемента и грузовиков. Подробнее об этом мы писали в материале "Копье с коляской: спортсмен-инвалид о победах и жизни без доступной среды".
Комментарии
Хорошо бы Иван, Вам авто оборудованное под вас подарить!!!