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Автомобиль Audi Q5 снес дорожное ограждение и столб в Барнауле

, ИА "Амител"
Авария произошла на улице Советской Армии в районе здания №118

Фото: vk.com/barneos22

Серьезное ДТП произошло ночью 1 апреля на улице Советской Армии в районе здания №118 — автомобиль Audi Q5 снес дорожное ограждение, а также опору для дорожных знаков и светофора.

Об аварии сообщили очевидцы в паблике Barnaul 22. В городской ГИБДД, в свою очередь, уточнили, что за рулем автомобиля находился водитель 1986 года рождения, который не справился с управлением и допустил наезд на препятствие.

В результате ДТП повреждены: дорожное ограждение, опора для дорожных знаков и светофора.

Автомобиль также получил серьезные повреждения. Водителю оказали медицинскую помощь, госпитализация ему не потребовалась.

Отмечается, что от прохождения медосвидетельствования на состояние алкогольного опьянения он отказался.

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

2.04.2018 12:58
- гость -

Немцы в городе?!

0  0
2.04.2018 13:00
2

трезвый домой спешил поди. не?

0  0
2.04.2018 13:28
- гость -

Наверное по правилам ехал не более 20 км/ч

0  0
2.04.2018 13:35
- гость -

Вот так вот закончил жизнь первый барнаульский светофор на солнечных батареях. Что-то я уж подзабыл сколько он городу обошелся 3,5 млн, вроде?
Кстати ограждение от пешеходов поставили прошлой осенью. Даже год не простояло. И тогда же убрали лежачего полицейского.
Только за прошлую неделю тут два дтп случилось. Сбили пешехода и вот этот летун.

0  0
2.04.2018 13:40
Павсекакий

А нде труп светофора?

0  0
2.04.2018 13:47
- гость -

Павсекакий, так это ценная вещь. Его увезли уже. И труп Audi Q5 тоже увезли

0  0
2.04.2018 14:01
не гость

Вот по сути, водитель еще должен полностью возместить причиненный ущерб.

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