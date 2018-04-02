Фото: vk.com/barneos22
Серьезное ДТП произошло ночью 1 апреля на улице Советской Армии в районе здания №118 — автомобиль Audi Q5 снес дорожное ограждение, а также опору для дорожных знаков и светофора.
Об аварии сообщили очевидцы в паблике Barnaul 22. В городской ГИБДД, в свою очередь, уточнили, что за рулем автомобиля находился водитель 1986 года рождения, который не справился с управлением и допустил наезд на препятствие.
В результате ДТП повреждены: дорожное ограждение, опора для дорожных знаков и светофора.
Автомобиль также получил серьезные повреждения. Водителю оказали медицинскую помощь, госпитализация ему не потребовалась.
Отмечается, что от прохождения медосвидетельствования на состояние алкогольного опьянения он отказался.
Комментарии
Немцы в городе?!
трезвый домой спешил поди. не?
Наверное по правилам ехал не более 20 км/ч
Вот так вот закончил жизнь первый барнаульский светофор на солнечных батареях. Что-то я уж подзабыл сколько он городу обошелся 3,5 млн, вроде?
Кстати ограждение от пешеходов поставили прошлой осенью. Даже год не простояло. И тогда же убрали лежачего полицейского.
Только за прошлую неделю тут два дтп случилось. Сбили пешехода и вот этот летун.
А нде труп светофора?
Павсекакий, так это ценная вещь. Его увезли уже. И труп Audi Q5 тоже увезли
Вот по сути, водитель еще должен полностью возместить причиненный ущерб.