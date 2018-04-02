Жительница Барнаула лишилась пяти тысяч рублей, попавшись на уловку мошенников, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.
В ведомстве уточняют, что в социальной сети потерпевшей пришло сообщение о том, что она выиграла крупную сумму денег. Но чтобы получить свой выигрыш, она должна перечислить комиссию.
Женщина отправила на счет мошенников пять тысяч рублей. Обещанный выигрыш она так и не получила, поэтому обратилась в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину". Максимальная санкция по этой статье предусматривает наказание в виде пяти лет лишения свободы.
Комментарии