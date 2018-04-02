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Вода, которую получают барнаульцы, может изменить цвет и приобрести запах, но при этом она является безопасной, сообщили в пресс-службе водоканала.
В компании отмечают, что в данный момент повышается уровень мутности воды в реке из-за активного таяния снега.
"Так как в этом году сильно промерз грунт, земля ничего не впитывает, мусор и грязь "идут" в Обь. Показатель мутности речной воды сейчас превышает 100 мг/л при обычных показателях в 2-3 мг/л, повысилась ее цветность. Для очистки и обеззараживания воды скорректированы дозы реагентов и хлора, что может влиять на ее визуальное восприятие", — указывают в водоканале.
Так, вода из-под крана меняет цвет. Кроме того, не исключается, что появится и характерный запах.
В то же время, по словам гендиректора "Росводоканал Барнаул" Дмитрия Масловского, вода соответствует нормам СанПиН и является безопасной.
Также в компании уточняют, что привычные для барнаульцев вкусовые и визуальные показатели воды восстановятся после вскрытия Оби.
Это объясняется тем, что после этого температура воды повысится, а взаимодействие с реагентами станет более эффективным.
Комментарии
Вода из крана пахнет плесенью и пр вкус у ней затхлый
Чушь какая то....Раньше такого не припомню)
"Вода была без вкуса,без цвета, без запаха...
Пока не появился Yupi !!! "
Отвратительный вкус и запах воды! Уже дня 4 наверно, что то не помню в прошлом году такого.
Вода воняет. Прям плесенью какой-то. И пластиком
по словам гендиректора "Росводоканал Барнаул" Дмитрия Масловского
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Он ещё и результаты может и лаборатории водоканала показать. Они единственно правдивые.
А по сути после паводка, всё дерьмо с туалетов, свалок и могильников, включая утопленный скот, пошло в Обь и к нам в краны без должной очистки. В СССР вода была всегда прозрачная, правда хлоркой воняла ужасно, а теперь это пойло.
какая САНПИН? болотная вода из крана течет
Воду невозможно пить, после кипячения ещё больше воняет, протухший вкус.
Вода такая же как жизнь в стране))
77% в принципе не должны возмущаться. Голосовали за тухлое болото? Ну так хлебайте его полной ложкой.
Пейте пиво вместо тухлятины.
А вообще, в цивилизованных странах вода берется из артезианских скважин, а не из рек.
14:41, а суп варить тоже из пива?
2.04.2018 14:29
ДБЛ ***
Да, тоже вода мутная бежит. Мыться странно))) но с мужем также пьем из под крана, сыну покупаем
А фильтр воткнуть не судьба????
Надо перестать гадить в реки, сливать туда канализацию и химию.
Когда вы едете на природу, то почему моете химией посуду прямо в речушках, да еще почище выбираете. Что оставите потомкам?