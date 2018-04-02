Росгвардия после служебной проверки требует привлечь к уголовной ответственности своих сотрудников, которые должны были контролировать охрану торгового центра "Зимняя вишня" в Кемерово. Об этом пишет "Коммерсант".
Во время проверки, проведенной центральным аппаратом ведомства, выяснилось, что сотрудники Центра лицензионно-разрешительной работы и госконтроля допустили неподготовленных охранников к работе в ТЦ.
У ЧОП "Центр защиты" не было лицензии для работы на объектах массового пребывания граждан. Кроме этого, у охранного предприятия не было права осуществлять пультовую охрану, а в договоре с ТЦ был записан приезд групп быстрого реагирования по вызову с помощью тревожной кнопки. Также "Центр защиты" не мог оказывать услуги консультирования заказчика по вопросам безопасности.
В Росгвардии считают, что их сотрудники не могли не знать об этих нарушениях. Все материалы внутренней проверки отправлены в Следственный комитет.
Страшный пожар произошел в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня" 25 марта. При пожаре погибли 64 человека, из них 41 ребенок. 1 апреля губернатор Кемеровской области Аман Тулеев ушел в отставку. Врио главы Кузбасса назначен Сергей Цивилёв.
Комментарии
А разве гвардейцы (лучшие из лучших!!!) могут так плохо работать?!
Лучше пожертвовать пешку чем вопросы начнут задавать каролю...
Сказ об унтер-офицерской вдове, которая сама себя высекла?
2.04.2018 14:32
Медведь-шатун
А кому вопросы надо задавать? Вот по уму - кому тут надо задавать вопросы?
Непосредственно допустившим халатность в работе? Тем, кто был обязан по своим должностным обязанностям проверить этот ЧОП?
Или кому? Президенту? Господу Богу? Может Трампу с Пан Ги МУном? Тот вообще за всю Землю отвечает.
Тогда с таким же успехом эти вопросы можно задать комментатору "медведь-шалун". Точно такие же основания.
Первый раз вижу, что ведомство признало само плохую работу своих сотрудников, провело внутреннее расследование и передало документы в СК. СК уже будет принимать решение, в т.ч. по кругу лиц.
14:43, да ладно! В стране везде бардак. Кто виноват? К Господу Богу и Трампу вопросов нет у них там более, менее порядок.
2.04.2018 15:01
- гость -
ОК. У них всё хорошо.
Пожар в здании Grenfell Tower в Лондоне случился 14 июня 2017 года в 24-этажном здании Grenfell Tower в лондонском районе Северный Кенсингтон, привёл к гибели 71 человека.
Итоги:
1. Глава муниципального совета округа Кэмден Джорджия Гулд заявила, что властям «необходимо сделать все возможное, чтобы уберечь жителей», поскольку облицовка домов не соответствует требуемому стандарту пожарной безопасности и не является огнеупорной.
2. Реакцией музыкального сообщества стала запись благотворительного сингла на основе культовой песни «Bridge over Troubled Water», исполненной ещё в 1970 году дуэтом Simon and Garfunkel.
Ну, нормально там всё, а?
И никто не "сел" за это.
2.04.2018 15:26
- гость -
Завянь, кремлебот!
Здание было переделано в огнеопасное российскими спецслужбами за одну ночь по личному приказу Путина.
Эк, Вас приняло, аж до Бога добрался, Я о том, что когда земля под ногами горит, начальство с лёгкостью расстается с пехотой, лижьы из под удара уйти....
2.04.2018 15:58
Медведь-шатун
Шалун, а если руководство в Москве реально провело служебную проверку, и реально нашло нарушения в действиях своих конкретных сотрудников, им что, молчать было об этом? Или за то, что конкретные сотрудники разрешительного центра МЧС в Кемерово совершили халатные действия (как минимум), или преступления коррупционного характера, должны сесть руководители в Москве, а этим сотрудникам подарить по чупа-чупсу и по путевке в санаторий?
Все верно - но что же это получается, что руководство в Москве до трагедии РЕАЛЬНО не знало чем их сотрудники в регионах занимаются?!