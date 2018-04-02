Общероссийский народный фронт запускает конкурс видеороликов "Дорогам – зеленый цвет". Участвовать в нем может любой, кто хочет рассказать о дорожной проблеме в своем населенном пункте. Цель конкурса – обратить внимание общественности и чиновников на проблемы качества дорог и безопасности дорожного движения.
Для участия нужно прислать видеоролик о дорогах, добавленных на "Карту убитых дорог" ОНФ. Это могут быть ролики о том, как местные власти отремонтировали дорогу после ее появления на интерактивной карте, а также съемка с призывом обратить внимание на проблемный участок. Видео обязательно должно быть связано с дорожной тематикой, но возможен любой креатив. А вот использование графических редакторов запрещено. Длительность ролика — не более 90 секунд.
"Важно, что конкурс будет всероссийским, мы приглашаем к участию жителей всех уголков нашей страны. В роликах может быть любое количество людей в кадре, зовите, пожалуйста, друзей, коллег, родных. В сюжетах мы приветствуем экспрессивную подачу: сообщайте все, что у вас накипело на душе, и используйте совершенно любой реквизит – кроме автомобилей, там может фигурировать все, что угодно, что поможет вам донести до зрителей главную идею. Главное, чтобы это не нарушало российское законодательство и правила дорожного движения", – пояснил координатор проекта "Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог", депутат Госдумы Александр Васильев.
Участником может быть как один человек, так и целый коллектив. Главное, что в возрасте старше 18 лет.
Работы принимаются со 2 по 29 апреля 2018 года. Ролик надо разместить на одном из видеохостингов или в социальных сетях (на выбор). Ссылка должна быть рабочей до 31 декабря 2018 года. Заявку со ссылкой присылайте по электронной почте konkurs@dorogi-onf.ru. В заявке необходимо указать ссылку на сайте www.dorogi-onf.ru на ту дорогу, о которой идет речь в ролике.Технические требования к оформлению видеороликов указаны в положении о конкурсе, которое опубликовано на сайте www.dorogi-onf.ru.
Видеоролики, прошедшие регистрацию, будут публиковаться в группах проекта "Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог" в социальных сетях (vk.com/dorogirussia, facebook.com/dorogirussia.ru, instagram.com/dorogirussia). Ролики перед публикацией обязательно будут проходить премодерацию, и участникам может быть отказано в публикации без объяснения причин.
Итоги конкурса будут объявлены 14 мая. Информация о победителях появится на сайте и в социальных сетях проекта "Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог".
Комментарии
С жуликами имеют дела только жулики.