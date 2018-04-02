Юная барнаульская пианистка Светлана Ханина из детской музыкальной школы №5 стала лауреатом всероссийского и дипломантом международного конкурсов. Об этом сообщает официальный сайт администрации краевой столицы.
Отметим, что во время весенних каникул в Москве проходил I Всероссийский открытый фестиваль-конкурс юных музыкантов ДМШ и ДШИ областей России. В этом фестивале пианистка удостоилась звания лауреата 2 степени.
После Москвы Светлана с преподавателем отправились в Нижний Новгород, где проходил IX Международный конкурс молодых пианистов и фестиваль концертмейстерского мастерства имени В.Ю Виллуана. За свое выступление юная пианистка получила диплом 4 степени.
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Светлана, молодец! Гордимся!!!
Светлана, молодец! Гордимся!!!