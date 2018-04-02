Сибирь в преддверии губернаторских выборов: когда идти голосовать

Отставка губернатора Кемеровской области Амана Тулеева из-за недавней трагедии в ТРЦ "Зимняя вишня" заставила по-другому взглянуть на регион, в котором губернатор не менялся на протяжении 21 года. Теперь Кузбасс ждут досрочные выборы. Они пройдут уже 9 сентября 2018 года.
Тем временем портал Amic.ru решил проанализировать, когда в остальных регионах Сибирского федерального округа ждать выборов первого лица. Кроме того, мы напомним нашим читателям, кто сейчас возглавляет тот или иной субъект, а также на протяжении какого срока. Оговоримся сразу, оценивать шансы нынешних губернаторов на продление своего мандата не будем, так как политпрогноз, во-первых, дело не слишком благодарное, а во-вторых, тема для отдельной обстоятельной дискуссии.
Итак, начнем по хронологическому принципу, с тех регионов, где, как и в Кузбассе, выборы пройдут уже в начале осени 2018 года. Добавим, каждый из сибирских губернаторов имеет срок полномочий, рассчитанный на 5 лет.
Кемеровская область
С 1 апреля 2018 года и.о. губернатора назначен Сергей Цивилёв, сменивший Амана Тулеева. Выборы пройдут уже через 5 месяцев.
Новосибирская область
Здесь врио губернатора с октября 2017 года стал Андрей Травников. Его предшественник — Владимир Городецкий – подал в отставку по собственному желанию. Выборы пройдут в сентябре 2018 года.
Красноярский край
Регион в сентябре 2017 года возглавил и. о. губернатора Александр Усс. До него это кресло занимал Виктор Толоконский. Выборы здесь, как в Кемеровской и Новосибирской областях, намечены на сентябрь 2018 года.
Омская область
С октября 2017 года временно исполняющим обязанности в данном регионе назначен Александр Бурков. Его предшественник Виктор Назаров добровольно ушел со своей должности в прошлом году. Голосование состоится 9 сентября 2018 года.
Хакасия
Глава республики — Виктор Зимин, управляет регионом с января 2009 года. Предшественник — Алексей Лебедь. Срок полномочий Зимина заканчивается в сентябре 2018 года.
Алтайский край
Губернатор Александр Карлин пришел на эту должность в августе 2005 года. Его полномочия прекращаются в сентябре 2019 года. Предшественник — Михаил Евдокимов. Выборы могут быть назначены на 8 сентября следующего года.
Республика Алтай
Глава региона Александр Бердников занимает свой нынешний пост с января 2006 года. Срок полномочий истекает в сентябре 2019 года. Предшественник г-на Бердникова — Михаил Лапшин.
Иркутская область
Коммунист Сергей Левченко возглавил регион в октябре 2015 года, одержав довольно неожиданную победу над Сергеем Ерощенко. Следующие выборы здесь намечены на сентябрь 2020 года.
Забайкальский край
С сентября 2016 года во главе региона находится Наталья Жданова. Она сменила на этой должности Константина Ильковского. Полномочия Ждановой истекают в сентябре 2021 года.
Тыва
Возглавляет республику Шолбан Кара-оол с апреля 2007 года. До него в регионе высшим должностным лицом был Ооржак Шериг-оол. Срок полномочий тувинского лидера истекает в сентябре 2021 года.
Бурятия
С февраля 2017 года регион возглавляет Алексей Цыденов. Предшественником Цыденова был Вячеслав Наговицын. Полномочия действующего губернатора истекают в 2022 году.
Томская область
Здесь губернатором с марта 2012 года является Сергей Жвачкин. Срок его полномочий истекает в 2022 году. Предшественником Жвачкина был один из самых ярких сибирских политиков в 2000-е годы Виктор Кресс.
Комментарии
А более свежей фотографии Карлина у редакции ИА «Амител» нет?
шо? опять выборы
14:36, да это людей успокаивают. Вроде того "завтра-послезавтра у вас будет шанс изменить жизнь к лучшему, а пока надо потерпеть".
более свежей фотографии Карлина у редакции ИА «Амител» нет?
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Здесь он фотогеничнее.
можно старого отфотошопить )))
14:43, мне через 2 года паспорт менять. Могу ли отказаться под предлогом того что, в старом фото более "фотогеничнее"?
Капец. Сколько помню, столько и слышу "в следующем году будут выборы губернатора"... те
Зато у нас стабильность - по многим показателям последние в регионе!
Могу ли отказаться под предлогом того что, в старом фото
неа.. но можете то самое фото принести что нравится
Мне на фото в паспорте 16 лет. Можно ли это фото оставить, когда в 45 менять буду?)
15:04, ну гость 14:59 пишет же что да. Главное фото сохранить
После выборов царя сново выборы заменять назначением