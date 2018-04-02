Школьники из подтопленных районов Алтайского края вовремя приступили к занятиям после каникул, сообщают в пресс-службе Министерства образования и науки по региону.
В ведомстве уточняют, что благодаря отработанному алгоритму действий и своевременно принятым мерам со стороны руководства образовательных организаций ущерб от паводка в них удалось минимизировать.
В подтопленных населенных пунктах оказался 71 объект образования. Сейчас большинство из них готовы к работе. Исключение составляют лишь некоторые образовательные учреждения Солонешенского, Петропавловского и Краснощековского районов. Совместно с Министерством здравоохранения Алтайского края для школьников из этих районов организован оздоровительный отдых и обучение на базе санаториев.
Напомним, по последним данным, подтопленными в Алтайском крае остаются 613 приусадебных участков и 13 жилых домов. В зоне подтопления остаются 39 населенных пунктов Краснощековского, Усть-Пристанского, Зонального, Быстроистокского, Петропавловского, Советского, Шипуновского, Усть-Калманского, Целинного, Смоленского, Первомайского, Алейского районов и города Рубцовска.
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