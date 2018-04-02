Фото: altairegion22.ru
Губернатор Алтайского края Александр Карлин в программе "Большая страна" на телеканале ОТР дал несколько советов туристам, приезжающим в наш регион.
Так, по мнению главы края, знакомство с регионом следует начать с Барнаула. "Если бы я впервые приехал в Барнаул, то наверняка бы прошелся по центральным улицам, по проспекту Ленина. Полюбовался бы архитектурой. Я считаю Барнаул одним из красивейших городов Сибири", — отметил губернатор.
Александр Карлин уверен, что особого внимания заслуживает памятник "Его Величеству Крестьянину", установленный на площади Октября.
Также глава региона советует туристам побывать на озерах в Яровом, посетить туркластер "Бирюзовая Катунь", съездить на родину Василия Шукшина в Сростки и, конечно, не обойти вниманием город-курорт федерального значения Белокуриху.
"Таких курортов, как в Алтайском крае, нигде в Сибири точно нет. Более того, наш курорт Белокуриха эксперты шесть лет признают лучшим федеральным курортом России. Новый кластер "Белокуриха-2" создает новые возможности для занятий горнолыжным спортом", — отметил губернатор.
Также Александр Карлин акцентировал внимание на уникальных алтайских продуктах — меде и сырах.
В качестве же сувениров, которые будут напоминать туристам об Алтайском крае, губернатор посоветовал приобрести изделия колыванских мастеров.
Комментарии
особого внимания заслуживает памятник "Его Величеству Крестьянину", установленный на площади Октября.
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Александр Богданович, очень бы хотелось услышать развёрнутый ответ, а по какой причине этот памятник заслуживает внимания?
запретить законодательно депутатовцаи /администратовцам отдыхать везде кроме родного города.. быстро перестанут советы раздавать
а то советовать не мешки ворочать
15:18, а ещё жить и лечиться.
а ещё жить и лечиться.
2.04.2018 15:05
- гость -
Что Вы! Где ещё можно увидеть лысую площадь и понюхать угарные газы машин, только в туркластере Алтайского края в столице Барнаул на пл.Октября, есть чем гордится
Хотелось бы отетить товарисчу губернатору:
1. В Барнауле нет вообще ни одного интересного места, которое можно было бы показать приезжим. Максимум сводить на лестницу, и то, только потому что вид на город открывается. Архитектура в Барнауле заурядная. Реально старых зданий в нормальном виде, вероятно, пара - Красный и здание Русского Чая (и то, в строительных лесах). Остальное - ширпотреб сталинско-хрущевско-брежневских времен. Есть новодел. Но все аналогичное есть и в других городах.
2. Художественная ценность памятника на Октября, мягко говоря, сомнительная. Вряд ли кто поведет своих гостей его показывать.
3. Яровое - обычная соленая лужа в степи. Дорога туда - это отдельные муки. Ехать туда под 500 км, чтобы увидеть все то-же, что и на других провинциальных пляжах, это признак отсутствия ума.
4. Бирюзовая Катунь - в рамках региона, возможно, это и уровень. Но людей из других регионов этим не удивить.
5. Белокуриха - возможно и норм, но несовпадение показателя цена/качество просто дикое. Нормальный номер в сутки стоит 4-5 рублей. Всё, что дешевле - эконом-класс по сути. Обед на двоих - рубля полтора-два без спиртного. Это уровень отелей в Австрии.
6. И мед, и сыры алтайские, хорошего качества, необходимо умудриться еще найти. Местные то не всегда это могут сделать. А всё, что в открытом доступе продается - дрэк голимый.
Я считаю Барнаул одним из красивейших городов Сибири", — отметил губернатор.
Он был таким, пока м разота не спилила ВСЕ деревья в Барнауле.