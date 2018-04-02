Ширина улицы Томского мушкетерского полка – не больше трех метров, и предназначена она только для проезда к домам. Но поток машин там нескончаемый, и скорость их превышает 60 км/ч. При этом на дороге нет пешеходного перехода, "лежачих полицейских" и "детских" знаков. Люди идут домой прямо по проезжей части.
"Это все от бездействия администрации, — жаловались местные жители. – Власть не достроила участок дороги по улице Солнечная Поляна от Павловского тракта до улицы Жасминной. Теперь все едут через нас. Между прочим, на ремонт из бюджета выделили 143,862 млн рублей".
На личном приеме барнаульцы попросили депутата фракции ЛДПР в Барнаульской городской думе Дмитрия Ворсина вмешаться и помочь установить знак "Жилая зона".
Народный избранник направил обращения главе администрации Барнаула Сергею Дугину и в прокуратуру. После проверки прокурор города внес представление председателю комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи по устранению допущенных нарушений. И вот стало известно – власти запретят сквозное движение по улице Жасминной. Сделают это с помощью нескольких дорожных знаков – "Жилая зона", "Конец жилой зоны" и "Тупик" на улице Геодезической в районе пересечения с улицей Энтузиастов и "Тупик" на пересечении улиц Павловский тракт и Солнечная Поляна. Это значит, что и жители улицы Томского мушкетерского полка перестанут рисковать жизнями около своих домов.
Знаки обещают установить уже 9 апреля.
Напомним, Дмитрий Ворсин курирует акцию городских либерал-демократов "Живой пешеход", в рамках которой активисты сообщают власти об опасных участках дорог.
Комментарии
ДБ... Государство, работающее с позиции: "Запретить!". Давно бы уже Солнечную Поляну проложили до Энтузиастов и очень сильно разгрузили и выезд из города в целом, и посёлок в частности. Но у наших властей на это ума не хватает.
Знаки обещают установить уже 9 апреля.
А тупик когда сделают?
9 апреля какого года?
После того как соединят ул. Солнечная поляна , этот поселок можно полностью объявить жилой зоной.