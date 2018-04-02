Зампредседателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный заявил, что в скором времени владельцев торговых центров обяжут перенести кинотеатры и детские комплексы на нижние этажи зданий. Об этом пишет ТАСС.
Выборный подчеркнул, что работа комиссии закончится уже в весеннюю сессию. Депутаты примут соответствующие законодательные инициативы. Зампредседателя отметил, что, вероятнее всего, в этом году торговые центры уже приступят к соответствующей реорганизации.
Выборный также отметил, что Госдума планирует усилить уголовную ответственность за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Напомним, пожар в ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта. В огне погибли 64 человека, из них 41 ребенок. По факту пожара возбуждено уголовное дело по трем статьям УК РФ: 109 ("Причинение смерти по неосторожности"), 219 ("Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц") и 238 ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности").
Комментарии
Бред полнейший.
А потом будет наводнение, затопит кинозал, или через стену въедет грузовик... будут указания перенести кинозалы повыше?
За что они получают по 500 тр? Такой туризм