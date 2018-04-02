Смех и веселье, клоуны и акробаты, дрессированные животные и волшебные превращения — это любимый с детства цирк. Хотите окунуться в волшебство и напитаться яркими впечатлениями? Примите участие в фотоконкурсе от Amic.ru.
Попробуйте представить себя или своих близких в роли цирковых артистов, сфотографируйте и пришлите фото нам на почту: konkurs@amitel.ru.
Авторы самых креативных и смешных фото получат возможность бесплатно попасть на представление Цирка шапито Демидовых!
Итоги фотоконкурса подведем в пятницу, 6 апреля.
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